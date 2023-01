„Es war ein sehr gelungenes Trainingslager mit guten Bedingungen, guten Plätzen, gutem Wetter und einem Testspielsieg gegen Holstein Kiel“, sagte Scherning noch in Benidorm. Wobei das gute Wetter für die drei Trainingslager-Tage in dieser Woche nicht mehr so wirklich galt. Ab Montag zogen immer wieder Sturmböen über die spanische Ostküste hinweg. Scherning trug es mit Fassung: „Es ist ein bisschen schade, dass wir unser Programm nicht so durchziehen konnten wie wir wollten. Aber das gehört dann im Januar wohl auch in anderen europäischen Ländern irgendwie mit dazu.“

Auch die Absage des für Mittwochnachmittag geplanten Testspiels gegen den polnischen Erstligisten Piast Gliwice erklärte Arminia offiziell mit einer Unwetterwarnung sowie der Unbespielbarkeit des Platzes in La Nucia. „Wir hätten den Test gern gehabt, aber manchmal kann man die Dinge drumherum nicht beeinflussen“, sagte Scherning und verwies in diesem Zusammenhang auf die Wichtigkeit des letzten Testspiels am Samstag (13.30 Uhr) beim Ligakonkurrenten SC Paderborn. Acht Tage später beginnt mit dem Kellerduell gegen den SV Sandhausen (Tabellen-16. gegen -18.) für den DSC dann die Rückrunde.

Für Donnerstag und Freitag setzte Scherning jeweils eine Trainingseinheit auf dem Übungsgrün an der Bielefelder Friedrich-Hagemann-Straße an – jeweils unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Raum für mediale Rückfragen zum Abbruch des Trainingslagers und der Nacht- und Nebel-Rückreise blieb keiner. Arminia hatte am Mittwoch auf die Ankündigung eines landesweiten, insbesondere den Verkehrssektor betreffenden Streiks am Folgetag in Frankreich mit der Entscheidung reagiert, einen Tag eher als geplant aus Spanien abzureisen, um einem etwaigen Flugchaos aus dem Weg zu gehen.

„ Man hat sofort gemerkt, dass er bei der Mannschaft sehr gut ankommt. “ Daniel Scherning über Co-Trainer Danilo de Souza

„Ich freue mich auf meine Frau und auf die Kinder, aber auch darauf, wieder in Bielefeld auf dem Platz zu stehen“, sagte Scherning. Da die Arminen nach den frühlingshaften Tagen im zumeist sonnigen Süden hier von winterlichen Verhältnisse mit Temperaturen um den Gefrierpunkt und sogar etwas Schneefall empfangen wurden, „müssen wir nun den Schalter umlegen“, fordert Scherning, „und den Fokus auf das wichtige Spiel gegen Sandhausen lenken“.

Unterstützt wird er dabei von seinen Assistenten, zu denen seit dem Trainingslager auch Danilo de Souza gehört. Der neue Co-Trainer kam vom Drittligisten VfL Osnabrück. Scherning: „Es war mein Wunsch, ihn in Benidorm dabei zu haben. Man hat sofort gemerkt, dass er bei der Mannschaft sehr gut ankommt. Mit seinen menschlichen und fachlichen Qualitäten ist er ein Gewinn für das Trainerteam aber auch für die Mannschaft.“

Verletzungen ein "kleiner Wermutstropfen"

Dass seine wichtigen Offensivspieler Robin Hack und Masaya Okugawa verletzungsbedingt nur eingeschränkt am Training in Benidorm teilnehmen konnten, bezeichnete der DSC-Coach als „kleinen Wermutstropfen“. Durchaus möglich aber, dass mindestens einer der beiden im Testspiel in Paderborn ein paar Spielminuten erhalten wird.

Insgesamt habe sein Team in Spanien „Schritte nach vorn“ gemacht, betonte Scherning. In den verbleibenden Tagen bis zum Wiederbeginn wolle man nun verstärkt an Standards arbeiten. Auch „die Ballbesitzphasen und die Absicherung des eigenen Ballbesitzes wollen wir weiter verfeinern“, sagte er. Zudem wolle er „den Fokus auf Umschaltmomente legen. Sie haben uns in der Hinrunde stark ausgezeichnet, dadurch konnten wir viele Tore erzielen“.