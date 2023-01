Arminia-Fans aus Bethel glücklich: "Endlich wieder Trainingslager" 

Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wird Arminia wieder von Fans in ein Winter-Trainingslager begleitet. In Benidorm ist auch eine Delegation aus Bethel mit dabei.

Arminenschmiede unterstützt den DSC auch beim Testspiel an diesem Samstag gegen Holstein Kiel

Gut gelaunt in Benidorm: Betreuerin Friederike Gerdes (rechts), Betreuer Philipp Kreutzer (links) und Peter Heckmann (Behindertenbeauftragter des DSC, Dritter von links) mit Fabian, Martin, Marc, David, Jasmin, Patrick, Micky, Felix, Oliver, Berit, Dirk und Dominic (von links).

Zwölf Mitglieder des inklusiven Fanklubs Arminenschmiede wollen den Zweitligisten beim ersten Testspiel während des Spanien-Aufenthalts an diesem Samstag um 15.30 Uhr (Arminia-Club-TV live bei Youtube) im 45 Autominuten entfernten Oliva Nova gegen den Ligakonkurrenten Holstein Kiel unterstützen.

Trainingslager des DSC Arminia in Benidorm - Tag 2- Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke

„Wir werden unser Banner ausrollen und alles geben“, sagt Reinhard Bücker, einer von drei Betreuern vor Ort. „Auf uns können sich die Spieler verlassen“, betont DSC-Fan Micky.

„Die Fans freuen sich riesig, dass sie endlich wieder im Trainingslager dabei sein können. Wir hatten circa 30 Anfragen, mussten aber – unter anderem aus finanziellen Gründen – die Teilnehmerzahl auf zwölf begrenzen“, erklärt Bücker.

Boccia am Strand oder ab in die Berge

Während einige Anhänger wie Micky keine Trainingseinheit verpassen, möchten andere gern auch etwas von der Umgebung sehen. „Wir haben ein paar Ideen für Ausflüge, wollen mal an den Strand zum Boccia spielen und auch mal in die Berge“, sagt Betreuerin Friederike Gerdes. „Wir bieten jedem etwas an, es ist schließlich deren Urlaub, der viel Geld kostet.“

Rund 1000 Euro des Gesamtbetrages werden durch zweckgebundene Spenden und Sponsoren generiert, den Rest, noch einmal etwas mehr als 1000 Euro, muss jeder Teilnehmer selbst aufbringen – teils durch Erspartes, teils durch die Unterstützung von Angehörigen.

„ Man merkt gerade den jüngeren Spielern noch die Zurückhaltung und auch eine gewisse Verunsicherung an. “ Betreuer Reinhard Bücker

Seit 2006 ist die Arminenschmiede Stammgast im Winter-Trainingslager. Die meisten Spieler kennen coronabedingt ihre Fans aus Bethel noch gar nicht. Bücker: „Man merkt gerade den jüngeren Spielern noch die Zurückhaltung und auch eine gewisse Verunsicherung an. Aber nach zwei, drei Tagen relativiert sich das dann.“ Spätestens beim geplanten Fanabend dürften dann alle Barrieren brechen.