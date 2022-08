Arminia: Uli Forte auf den Spuren von Wolfgang Sidka

Bielefeld

So schnell hat in Bielefeld schon lange kein Trainer mehr seine Koffer packen müssen. Nach nur vier Spieltagen hat der Zweitligist DSC Arminia den erst im Sommer verpflichteten Uli Forte am Mittwoch wieder vor die Tür gesetzt. Das war zuletzt Wolfgang Sidka passiert.

Von Dirk Schuster