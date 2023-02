Arminia: Jäkel wird zum Maskenmann

Für die nächsten Aufgaben konnten sich die eingesetzten Profis von Arminia Bielefeld am vergangenen Wochenende nicht empfehlen – bis auf wenige Ausnahmen. Daraus könnten sich mit Blick auf das Spiel beim SSV Jahn Regensburg am Samstag (13 Uhr) Veränderungen in der Startelf ergeben.

Bestätigen wollte Daniel Scherning das noch nicht, es sei aber eine Option. „Es gibt Überlegungen in beide Richtungen“, sagte der DSC-Cheftrainer auf der Pressekonferenz am Donnerstag und erläuterte: „Man könnte der Mannschaft, die am Sonntag gespielt hat, nochmal eine neue Chance geben. Die Trainingswoche hat aber auch gezeigt, dass Jungs, die hinten dran waren, brennen und in die Mannschaft möchten. Es ist definitiv eine Möglichkeit, über Wechsel die Startelf deutlich zu verändern.“

„ Es ist ein Thema, dass er anfangen kann. “ Trainer Daniel Scherning über Masaya Okugawa

Für einen Platz in der Anfangsformation kommt auch Masaya Okugawa wieder infrage. Der Japaner, der gegen Sandhausen aufgrund muskulärer Probleme erst in der 79. Minute eingewechselt wurde und nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung auch nur maximal für eine Viertelstunde zur Verfügung gestanden hätte, machte in den vergangenen Tagen deutliche Fortschritte. „Er war normal in das Training integriert, hat fast alles mitgemacht. Man merkt, dass wir jetzt wieder eine Woche weiter sind. Es ist ein Thema, dass er anfangen kann. Dann müssten wir sehen, für wie viel es reicht“, sagte Scherning. Sollte Okugawa zunächst auf der Bank Platz nehmen, wäre eine Einwechslung deutlich früher möglich als am vergangenen Sonntag.

Eine gute Nachricht für den Trainer und das gesamte Arminia-Team, schließlich hatten gegen Sandhausen die kreativen Ansätze im Offensivspiel in zahlreichen Situationen gefehlt. Und genau für die kann Okugawa sorgen – genauso wie Robin Hack.

Der DSC-Toptorschütze (acht Treffer) präsentierte sich nach auskurierter Gesäßmuskelverletzung noch längst nicht wieder in der Form der Hinrunde. „Man hat gemerkt, dass Robin den Rhythmus in der Vorbereitung nicht so hatte“, sagte Scherning, der aber mit großer Zuversicht in Bezug auf Hacks kommende Leistung vorausblickte: „Robin ist ein Spieler, der über eine Situation ein Spiel beeinflussen kann. Dann spielt es keine Rolle, wie viele Minuten er zuvor in der Vorbereitung hatte. Diese Trainingswoche tat ihm gut, das hat man gemerkt. Er ist ein wichtiger Faktor für uns und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass er am Samstag ein deutlich besseres Spiel machen wird.“

Hoffnung auf eine Rückkehr in den Kader gibt es zudem bei Arminias Pechvogel. Frederik Jäkel hatte sich kurz vor dem Rückrundenstart gegen Sandhausen, bei dem er laut Scherning ein Startelf-Kandidat gewesen wäre, im Training einen Nasenbeinbruch zugezogen – und fiel aus. Nach einem kleineren operativen Eingriff am Dienstag soll nun eine Maske das Comeback ermöglichen. Sie wird erstmals am Freitag beim Training zum Einsatz kommen. „Bei ihm ist es schwer, in die Glaskugel zu schauen. Wir müssen abwarten, wie er sich mit der Maske fühlt. Daraus wird sich ergeben, ob er zur Verfügung steht und in welcher Form“, sagte Scherning.

Sollte es für Jäkel nicht für die Startelf reichen, dürften erneut Guilherme Ramos und Andres Andrade, dem gegen Sandhausen der erste und bisher einzige Bielefelder Treffer der Rückrunde gelang, das Gespann in der Innenverteidigung bilden.