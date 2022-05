Arminia gibt Entwarnung: Wimmer wieder fit

Aufatmen bei Arminia Bielefeld – und bei vielen DSC-Fans: Patrick Wimmer, der Bielefelder Topscorer der Saison (drei Tore, acht Vorlagen), konnte am Mittwoch wieder trainieren.

Damit sollte er seiner akut vom Abstieg bedrohten Mannschaft im Westfalenderby beim VfL Bochum am Freitag (20.30 Uhr/Dazn) zur Verfügung stehen. Der Österreicher, der den DSC im Sommer verlässt und sich dem VfL Wolfsburg anschließt, hatte am Dienstag aufgrund einer Erkrankung beim Training gefehlt.

Auch Rechtsverteidiger Cedric Brunner, der sich vor knapp einem Monat schwer am Kopf verletzt hatte, mischte am Mittwoch wie schon am Dienstag mit und könnte eine Alternative für Freitag sein. Amos Pieper (muskuläre Beschwerden) konnte Teile des Mannschaftstrainings bestreiten. Sein Einsatz ist offen.

Definitiv ausfallen werden die beiden Stürmer Fabian Klos und Bryan Lasme.