Arminia glaubt fest an den FC Bayern

Noch immer hat Arminia Bielefeld die Möglichkeit, sich für eine weitere Saison in der Fußball-Bundesliga zu qualifizieren. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gastiert der DSC beim VfL Bochum. Aus eigener Kraft ist der Klassenerhalt allerdings nicht mehr zu bewerkstelligen.

Noch immer hat Arminia die Möglichkeit, sich für eine weitere Saison in der Fußball-Bundesliga zu qualifizieren. Am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gastiert der DSC beim VfL Bochum. Aus eigener Kraft ist der Klassenerhalt allerdings nicht mehr zu bewerkstelligen. Und darum werden die vor dem vorletzten Spieltag auf dem vorletzten Tabellenplatz rangierenden Bielefelder an diesem Wochenende auch sehr genau darauf schauen, was die Konkurrenz im Liga-Keller macht. Die Partie des Tabellen-16. VfB Stuttgart am Sonntag (17.30 Uhr) beim bereits als Meister feststehenden FC Bayern spielt dabei eine besondere Rolle.