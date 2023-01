Arminia Bielefelds neuer Co-Trainer Danilo de Souza ist da

Nun ging doch alles schneller als gedacht: Arminia Bielefeld hat in Danilo de Souza einen neuen Co-Trainer verpflichtet. Das gab der DSC am Sonntag bekannt. Der 39-Jährige ist bereits im Trainingslager in Benidorm eingetroffen und steht am Montag zum ersten Mal auf dem Platz.

Daniel Schernings Vertrauter in Benidorm eingetroffen - Was wird nun aus Michael Henke?

„Dass er hier im Trainingslager noch dazu stößt, ist für das Kennenlernen der Mannschaft und die gemeinsame Arbeit im Trainerteam absolut hilfreich“, sagt Sport-Geschäftsführer Samir Arabi.

DSC-Chefcoach Daniel Scherning arbeitete mit de Souza (vollständiger Name Danilo Fernando Evangelista de Souza) bereits auf seinen vorherigen Stationen SC Paderborn und VfL Osnabrück vertrauensvoll zusammen. „Es war mein Wunsch, Danilo bei uns einzubinden. Er war mein Co-Trainer beim VfL Osnabrück und wir waren gemeinsam als Co-Trainer in Paderborn unter Steffen Baumgart tätig. Wir haben in unserer Zusammenarbeit ein ausgeprägtes Vertrauensverhältnis entwickelt. Danilo wird unser Trainerteam nach meiner Überzeugung verstärken und sich schnell in unser Miteinander und in der Arbeit mit der Mannschaft einbringen“, erklärt Scherning.

De Souza, der seine aktive Laufbahn 2017/18 bei Arminias Reserveteam ausklingen ließ, war eigentlich noch bis zum Saisonende an den Drittligisten Osnabrück gebunden. Doch nun haben sich beide Klubs über die Ablösemodalitäten geeinigt, sodass der Wechsel, der im Sommer wie berichtet ohnehin vollzogen worden wäre, nun vorgezogen werden konnte.

Scherning war bereits im August vom VfL zum DSC gekommen, nun vollzieht de Souza fünf Monate später den gleichen Schritt. „Es ging jetzt wirklich sehr schnell. Am Samstag war ich noch für den VfL Osnabrück beim Sieg gegen Viktoria Köln aktiv, Sonntagmorgen ging dann der Flieger ins Arminia-Trainingslager. Ich bedanke mich bei den VfL-Verantwortlichen für die Freigabe", sagt de Souza. „Ich kenne Arminia aus meiner aktiven Zeit. Und natürlich kenne ich Daniel Scherning sehr gut aus unserer Zusammenarbeit. Deswegen war für mich bei der Anfrage auch schnell klar, dass ich das machen möchte."

Weil Arminia auf Schernings Betreiben den bisherigen Assistenzcoach Michael Henke Anfang Januar von seinen Aufgaben im Trainerteam entbunden hat, ist ein Platz frei geworden. Diesen nimmt ab sofort der Brasilianer de Souza ein. Die weiteren Co-Trainer sind Sebastian Hille und Kai Hesse.

Henke, der in Büren im Kreis Paderborn lebt und seine größten Erfolge als Assistent von Ottmar Hitzfeld in Dortmund und München feierte, war Ende April 2022 nach der Entlassung von Trainer Frank Kramer und zur Unterstützung von Interimscoach Marco Kostmann (jetzt wieder Torwarttrainer) zum DSC gekommen. Auch unter dem nachfolgenden Cheftrainer Uli Forte, der schon nach vier Spielen wieder gehen musste, sowie dann zunächst auch unter Scherning war Henke im Team geblieben.

Gespräch mit Henke nach der Rückkehr aus Spanien

Ob Henke beim DSC in anderer Funktion eingebunden wird, ist nach wie vor nicht entschieden. Laut Sportchef Arabi gebe es „die eine oder andere Idee, wie wir ihn weiter einbauen können“. Konkreter wird der 43-Jährige nicht. Arabi erklärt auf Nachfrage aber, dass nach der Rückkehr aus dem Trainingslager ein Gespräche mit Henke folgen werde.