Arminia hofft auf Brunner-Comeback

Am 9. April beim 0:4 in Wolfsburg hatte sich Brunner bei einem Luftzweikampf schwer am Kopf verletzt. Nach einer Nacht im Krankenhaus konnte der 28-Jährige wieder nach Hause. Untersuchungen in der Schweiz ergaben keine Probleme mehr, so dass der Abwehrspieler vorige Woche mit individuellem Training auf dem Platz anfangen konnte. Sollte Brunner auch an den folgenden Tagen vollumfänglich mittrainieren, käme unter Umständen ein Comeback bereits am Freitag (20.30 Uhr) im Spiel beim VfL Bochum in Frage.

