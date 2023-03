Arminia im April dreimal am Sonntag

Das Hinspiel bei Hannover 96 verloren Robin Hack (Mitte) und Arminia Bielefeld mit 0:2. Das Rückspiel wird am Samstag, 22. April 2023, in der Schüco-Arena angepfiffen.

Ende März ruht der Spielbetrieb in den Bundesligen aufgrund einer Länderspielpause. Für die Wochen danach stehen nun die Termine fest. Für Arminia Bielefeld werden es die nächsten entscheidenden Wochen im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Liga.

Am 26. Spieltag steht für den DSC eine der weiteren Auswärtsreisen auf dem Programm - zu Holstein Kiel. Angepfiffen wird das Duell bei den "Störchen" am Sonntag, 2. April 2023, um 13.30 Uhr. Am darauf folgenden Sonntag, also am 9. April (13.30 Uhr), empfängt Arminia in der Schüco-Arena Fortuna Düsseldorf und möchte sich für die 1:4-Klatsche aus dem Hinspiel revanchieren.

Samstags gegen Hannover

Ebenfalls einige Kilometer muss das Bielefelder Team am 28. Spieltag zurücklegen. Am Sonntag, 16. April (13.30 Uhr), ist es beim Karlsruher SC zu Gast. Daran schließt das Heimspiel gegen den niedersächsischen Nachbarn Hannover 96 an. Angepfiffen wird es am Samstag, 22. April, um 13 Uhr in der Schüco-Arena.

Spieltag 30, der Ende April ausgetragen wird, sowie die weiteren vier noch ausstehenden Spieltage der laufenden Saison werden von der DFL zu einem späteren Zeitpunkt terminiert.

Arminias Partien im Überblick