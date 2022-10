Arminia im DFB-Pokal: anderer Wettbewerb – neue Chance?

Ein bisschen Abwechslung kann nicht schaden. Einfach mal raus aus dem Liga-Grau und rein in den bunten DFB-Pokal, um dort den Kopf freizukriegen. Wenn es doch nur so einfach wäre. Aber ein kleines bisschen Hoffnung verbinden sie bei Arminia Bielefeld natürlich schon mit ihrem Ausflug zum Zweitrundenspiel beim Bundesligisten VfB Stuttgart (Mittwoch, 20.45 Uhr/Sky).

Szene aus dem Bundesligaduell in der vergangenen Saison: Armine Robin Hack (rechts) im Zweikampf mit VfB-Profi Pascal Stenzel

„Wir versuchen, unter der Woche neues Selbstvertrauen zu tanken“, sagte Robin Hack im Anschluss an die 0:2-Niederlage im Zweitligaspiel am Samstagabend bei Hannover 96. Der Offensivspieler der Ostwestfalen ergänzte mit Blick auf das Gastspiel in Stuttgart: „Wir haben nichts zu verlieren. Das ist ja immer die Chance im Pokal: Wir sind der Underdog, vielleicht können wir die Sensation schaffen.“