Arminia Bielefeld holt den ersten Punkt

Das Warten hat ein Ende: Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat am fünften Spieltag und beim ersten Spiel unter dem neuen Trainer Daniel Scherning den ersten Punkt der Saison geholt. Beim 1. FC Heidenheim gelang ein recht glückliches 1:1 (1:1).

Schlechte Nachrichten gab es für Trainer Scherning bereits vor der Abreise am Samstag. Kapitän Fabian Klos (muskuläre Probleme) und Marc Rzatkowski (Magen-Darm-Infekt) stiegen nicht mit in den Bus in Richtung Baden-Württemberg.