Arminia-Kapitän Klos: „Ich mache mir um meine Zukunft keine Sorgen“

Benidorm

Geht Stürmer Fabian Klos in seine letzte Rückrunde bei Arminia Bielefeld? In einer Medienrunde sprach der 35 Jahre alte Kapitän am Dienstag im Trainingslager in Benidorm über seine Gesundheit, seine junge Familie, den Abstiegskampf, seine ungewohnte Torlosigkeit, den auslaufenden Vertrag und seine Zukunftspläne.