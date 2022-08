Arminia-Kapitän Klos: „Darum hat es auch richtig gescheppert“

Arminia Bielefeld hat einen krachenden Fehlstart in die neue Fußball-Zweitligasaison hingelegt. Nach drei Niederlagen in Folge gastiert am Samstag, 13 Uhr (Sky), nun auch noch der Aufstiegsfavorit Hamburger SV in der Schüco-Arena. Kapitän Fabian Klos (34) spricht im Interview über Arminias Aussichten, die Arbeit von Trainer Uli Forte und den Fitnesszustand der DSC-Profis.

Fans und Experten rätseln, warum Arminia als Erstligaabsteiger derart schlecht in die Saison gestartet ist. Welche Antwort können Sie geben, Herr Klos?

Fabian Klos: Wenn ich eine konkrete Antwort hätte, wäre womöglich vieles einfacher und man wüsste genauer, wo der Hebel anzusetzen ist. Ich fange am besten mal ganz am Anfang an. Schon am ersten Spieltag in Sandhausen (1:2) hatten wir uns nach der guten Vorbereitung alle mehr versprochen. Was ich jetzt sage, klingt womöglich wie das Suchen nach einer Entschuldigung, gemeint ist es aber als Erklärungsversuch. Uns sind kurz vor dem Anpfiff in Marc Rzatkowski und Janni Serra zwei Spieler aus der Startelf weggebrochen. Das tat weh. Und die zweite Halbzeit ist gar nicht so richtig zu bewerten, weil wir nach dem Platzverweis gegen Silvan Sidler fast die ganze Zeit in Unterzahl gespielt haben. Ich kann es nicht beweisen, glaube aber fest, dass die beiden folgenden Spiele auch anders gelaufen wären, wenn wir zumindest einen Punkt aus Sandhausen mitgebracht hätten. So aber waren wir direkt wieder in diesem Negativlauf, der ja schon fast das ganze Kalenderjahr andauert. Wir haben noch eine Menge Profis im Team, die diese Serie miterlebt haben und dieses Gefühl schon eine ganze Weile mit sich herumschleppen. Da herauszukommen ist schwer. Fakt ist: Wir haben es bis jetzt in keinem Ligaspiel geschafft, zwei vernünftige Halbzeiten abzuliefern.