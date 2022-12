Arminia-Kapitän Fabian Klos zurück im Mannschaftstraining

Zweieinhalb Wochen nach seiner erneuten Kopf-Operation infolge eines im April dieses Jahres erlittenen Bruchs der Stirn- und Augenhöhle hat der 34-Jährige damit einen weiteren Schritt gemacht, um in der Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga noch einmal voll anzugreifen. Der zweite Saisonteil beginnt für die Ostwestfalen am Sonntag, 29. Januar (13.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen.

Klos‘ auslaufender Vertrag war vor der Saison noch einmal um eine Spielzeit verlängert worden. In der laufenden Serie ist dem DSC-Rekordtorschützen bisher noch kein Treffer gelungen.

Robin Hack trainiert individuell

Auch Marc Rzatkowski (Oberschenkel), Manuel Prietl (krank) und Ivan Lepinjca (Sprunggelenk) können seit Donnerstag wieder mit dem Team trainieren. Robin Hack ist aufgrund von Sprunggelenkproblemen weiterhin zu individuellem Training gezwungen.

Von Beginn der kommenden Woche an verabschieden sich die DSC-Profis in einen vierwöchigen Urlaub, ehe sie am Montag, 2. Januar, das Training wieder aufnehmen. Bielefeld belegt in der 2. Liga den drittletzten Tabellenplatz.