Arminia kehrt zurück

Das Trainingslager von Arminia Bielefeld nähert sich dem Ende. Am Samstag reist die Mannschaft zurück in die Heimat.

Nachmittags geht es für Spieler, Trainer und Betreuer mit dem Flugzeug aus von München nach Münster/Osnabrück. Am Sonntag hat die Mannschaft trainingsfrei, bevor die Saisonvorbereitung am Montag wieder aufgenommen wird.

Als nächstes steht in einer Woche das Testspiel in Gütersloh gegen PSV Eindhoven auf dem Plan. Am 16. Juli startet für Arminia die Zweitligasaison in Sandhausen.