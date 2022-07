Arminia: Klartext hinter verschlossenen Türen

DSC arbeitet Fehlstart auf – Trainer Forte: „Muss den Finger in die Wunde legen“

Bielefeld

Die Fans mussten ein wenig Geduld aufbringen, ehe die Arminia-Profis aus der Kabine kamen und das Training an der Bielefelder Friedrich-Hagemann-Straße am Montag endlich losging. Eine Überraschung war das nicht, schließlich gab es einiges aufzuarbeiten nach dem Fehlstart in die neue Fußball-Zweitligasaison.

Von Dirk Schuster