Arminia: Klos-Comeback rückt immer näher

Zweieinhalb Monate, nachdem er sich bei einem Zusammenprall mit Mitspieler Alessandro Schöpf schwer am Kopf verletzt hat, steht Fabian Klos kurz davor, wieder am Mannschaftstraining von Arminia Bielefeld teilnehmen zu können.

Am Mittwochvormittag absolvierte der 34 Jahre alte Angreifer noch ein individuelles Training, bei dem er seine neue Carbon-Maske trug. Doch „Fabi befindet sich an der Schwelle zum Mannschaftstraining“, sagte Uli Forte. Der neue DSC-Trainer freut sich, dass sein bisher überschaubar großer Kader – am Mittwoch standen inklusive der beiden Torhüter Stefanos Kapino und Arne Schulz 17 Profis auf dem Platz – bald ein wenig anwachsen wird.