7:1 - Arminia lässt im DFB-Pokal nichts anbrennen

Koblenz

Nach dem Fehlstart in die Fußball-Zweitligasaison ist dem DSC Arminia Bielefeld souverän der Einzug in die 2. DFB-Pokal-Runde gelungen. Am Sonntag gewannen die Ostwestfalen in Koblenz mit 7:1 (2:0) gegen den Oberligisten FV Engers und strichen dafür eine Prämie in Höhe von rund 440.000 Euro ein.

Von Dirk Schuster