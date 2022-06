Arminia mit Henke "auf der Zielgeraden"

Sport-Geschäftsführer Samir Arabi sieht den DSC Arminia für die kommende Zweitligasaison bereits gut aufgestellt, auch auf Trainerebene. Nach der Verpflichtung des neuen Chefcoaches Uli Forte dürfte in Kürze auch die angestrebte Verlängerung mit Co-Trainer Michael Henke bekanntgegeben werden.

„Wir befinden uns mit Michael Henke auf der Zielgeraden“, sagte Arabi am Freitag. Der gebürtige Bürener war erst im April neu zum DSC gekommen und sollte seinen Beitrag zum Bundesliga-Klassenerhalt leisten. Das misslang zwar, Henkes Erfahrung aber möchte Arabi auch in Zukunft nicht missen, weshalb er den 65 Jahre alten früheren Assistenten von Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund, Bayern München) weiter an Arminia binden und den bereits wieder auslaufenden Vertrag verlängern möchte.