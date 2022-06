Arminia mit Klos gegen Craiova

Im Testspiel am Sonntag, 16 Uhr, gegen Universitatea Craiova soll Klos wieder das Arminia-Trikot überstreifen. Es ist der erste Tag, an dem er wieder voll mit dem Team trainieren darf. Das hat der Klub am Samstagvormittag offiziell mitgeteilt. Der Einheit am Sonntagvormittag (10 Uhr) folgt am Nachmittag das Spiel. Bisher war für den 34-Jährigen lediglich eine eingeschränkte Teilnahme am Mannschaftstraining möglich.

