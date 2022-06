Arminia mit Lasme, Klos und Bello ins Trainingslager

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld kann am Freitag in voller Besetzung ins Trainingslager nach Österreich reisen.

Am Freitag geht es nach Scheffau am Wilden Kaiser

Die Arminen Bryan Lasme (links) und Vladislav Cherny während des Testspiels vergangene Woche in Steinhagen.

Die intensive Saisonvorbereitung des DSC Arminia fordert ihren Preis. Einige Spieler sind leicht angeschlagen (Burak Ince, Guilherme Ramos, Janni Serra, Jacob Laursen), andere sind erkrankt (Florian Krüger, Robin Hack). Dennoch werden die Ostwestfalen am Freitag mit ihrem kompletten Profi-Kader das Trainingslager in Scheffau am Wilden Kaiser beziehen können.