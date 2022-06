Arminia mit Rzatkowski in Scheffau eingetroffen

Der Tross des DSC Arminia Bielefeld ist wohlbehalten in seinem Sommer-Trainingslager in Scheffau am Wilden Kaiser eingetroffen.

Am Freitag um 9.10 Uhr startete die Reise des Fußball-Zweitligisten am Flughafen Münster-Osnabrück. Um 10.20 Uhr landetet der Flieger in München. Und um 13.10 Uhr traf das Team in Scheffau ein. Mit dabei: Ex-Armine Marc Rzatkowski, der auf der Suche nach einem neuen Verein ist.