Es hatte sich seit Monaten angedeutet, nun ist die Tinte trocken: Nach drei Jahren bei Arminia Bielefeld geht Joakim Nilsson ablösefrei in die USA.

Der 28-jährige Innenverteidiger hat beim MLS-Team St. Louis City SC einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Bis die neue Saison in der Major Leaue Soccer beginnt, wird der Schwede beim Übergangsteam St. Louis City SC 2 in der MLS Next Pro spielen.