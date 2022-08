Arminia ohne Torwart Stefanos Kapino ins Kellerduell

Nach den vielen Neuverpflichtungen des DSC Arminia in diesem Sommer hatte bis zum Ende der Transferfrist (1. September) eigentlich die Verschlankung des Kaders Priorität. Doch nun kündigt sich stattdessen eine weitere Verpflichtung an.

Weil sich Stefanos Kapino beim 1:1 zuletzt in Heidenheim offenbar schwerer verletzt hat, steht der Keeper nach WESTFALEN-BLATT-Informationen für das so wichtige Zweitliga-Kellerduell am Freitagabend (18.30 Uhr, Schüco-Arena) gegen Eintracht Braunschweig nicht zur Verfügung. Es droht sogar ein längerfristiger Ausfall. Der DSC soll sich darum auf Torwartsuche befinden.