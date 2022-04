Ortega: "Ich könnte einfach nur kotzen"

Köln/Bielefeld

Stefan Ortega Moreno ist nicht der Typ, der aus seinem Herzen eine Mördergrube macht. Und so verzichtete der Torwart von Arminia Bielefeld nach dem 1:3 (1:2) des Abstiegskandidaten am Samstag beim 1. FC Köln auf die üblichen Stehsätze und sprach unverblümt aus, was wirklich in ihm vorging. „Ich könnte einfach nur kotzen“, sagte der 29-Jährige. Und das war längst nicht alles.

Von Dirk Schuster