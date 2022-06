Arminia: Pokalspiel in Koblenz - Flottmann für Müller

Dortmund/Bielefel...

Fußball-Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld muss in der ersten DFB-Pokalrunde beim FV Engers 07 antreten, der SC Paderborn bei Einheit Wernigerode. Viertligist SV Rödinghausen empfängt die TSG 1899 Hoffenheim. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in Dortmund.

Von Dunja Delker, Matthias Reichstein und Dirk Schuster