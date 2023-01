Arminia-Profi Bastian Oczipka: „Bin mit völlig anderen Erwartungen gekommen“

Benidorm

Bastian Oczipka ist der mit Abstand erfahrenste Spieler im Kader von Arminia Bielefeld. Der seit Donnerstag 34-Jährige blickt bereits auf 304 Erst- und 71 Zweitligaspiele zurück, war zudem in der Champions und Europa League am Ball. Und nun also Zweitliga-Abstiegskampf mit Arminia Bielefeld. Im Trainingslager spricht der in Bergisch Gladbach geborene Linksverteidiger über...