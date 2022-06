Arminia-Profi Consbruch: „Nicht mehr der Jugendspieler aus dem NLZ“

Im zweiten Anlauf will er sich beim DSC durchsetzen

Dynamisch: Jomaine Consbruch holt beim Testspiel am Dienstag in Espelkamp (3:0 für den DSC) zum Schuss aus.

Die Rede ist von Jomaine Consbruch. „Ich freue mich, wieder in Bielefeld zu sein. Es fühlt sich gut an“, versichert der 20-Jährige, der ein überaus erfolgreiches Jahr mit Eintracht Braunschweig hinter sich hat. Mit den Niedersachsen ist er in die 2. Liga aufgestiegen. Bevor er sich Mitte April das Schlüsselbein brach, war der Mittelfeldspieler unumstrittene Stammkraft (25 Einsätze, 4 Tore, 3 Torvorlagen). Auf die Frage, ob ihm der Abschied schwergefallen sei, antwortet er: „Ich hatte dort sehr viel Spaß, bin dankbar für die Zeit und für die Spielpraxis, die ich sammeln durfte und die ich hier so nicht bekommen hätte.“