Arminia-Profi Hack schließt Winter-Wechsel nicht aus

"Ich will nicht flüchten, dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Aber wenn sich möglicherweise eine Option auftun sollte, die für alle Seiten passt, würde ich darüber nachdenken", wird Hack zitiert.

Acht Tore sind dem Flügelspieler in der Zweitliga-Hinrunde gelungen - mehr als jedem anderen Arminen. Damit hat er sich für andere, auch höherklassige Klubs interessant gemacht. "Ich habe mir vor der Saison 15 Tore als Ziel gesetzt. Das könnte mit harter Arbeit klappen", verrät er.

Es mache ihm "in letzter Zeit Spaß in Bielefeld", betont Hack, der angibt, sich beim DSC "grundsätzlich extrem wohlzufühlen". Trainer Daniel Scherning hat daran nicht unerheblichen Anteil. Sämtliche acht Saisontreffer gelangen Hack unter dem Nachfolger des Italieners Uli Forte (wurde nach dem vierten Spieltag freigestellt). "Seitdem Daniel Scherning da ist, läuft es auch für mich persönlich besser, weil ich mit ihm und Samir Arabi (Sport-Geschäftsführer) gute Gespräche geführt habe. Sie sicherten mir das Vertrauen zu. Direkt danach machte ich gegen Heidenheim (1:1) mein erstes Saisontor und kam in einen Lauf. Das Selbstvertrauen, das mir im letzten Jahr in der Bundesliga fehlte, habe ich nun gespürt", erklärt Hack bei "transfermarkt.de".

Scherning hatte sich nach dem letzten Hinrundenspiel der Arminia am vergangenen Sonntag gegen den 1. FC Magdeburg (3:1) für einen Verbleib sowohl von Hack als auch von Masaya Okugawa (drei Saisontore, sechs Torvorlagen) stark gemacht. „Wenn man sich unsere Spiele in den letzten Wochen anguckt, denke ich, dass klar ist, dass sich eine Mannschaft gefunden hat und wir eine gute Basis haben, auf der wir ein Stück weit was verändern wollen. Da geht es eher darum, nicht die Spieler abzugeben, die aktuell den Unterschied machen“, sagte der Coach mit Blick auf sein Offensivduo.

„ Ich will keine Umwege mehr gehen. “ Robin Hack

Doch das könnte sich als schwierig erweisen. "Jeder will das Maximum aus seiner Karriere herausholen, das möchte ich natürlich auch. Die 1. Liga ist mein Ziel. Das kann mit Arminia Bielefeld oder einem anderen Verein passieren. (...) Ich will so schnell wie möglich nach oben, das ist mein Ansporn. Ich will keine Umwege mehr gehen. Ich strebe immer nach dem Höchsten", sagt Hack in dem Interview.

Angesichts des 16. Tabellenplatzes, auf dem der DSC nach der ersten Halbserie überwintert, dürfte es für Hack schwer bis unmöglich werden, sich sein Ziel von der Erstliga-Rückkehr bereits im Sommer 2023 mit Bielefeld zu erfüllen.

Wechsel ins Ausland denkbar

Auch einen Wechsel ins Ausland schließt er nicht aus. "Ich bin in Deutschland aufgewachsen und habe mein Leben lang Bundesliga geschaut, deswegen ist es mein Ziel, dort zu spielen. Es ist mein Traum. Aber ich bin für alles offen. Ich möchte einfach eine super Karriere hinlegen. Ich will in zehn bis 15 Jahren zurückblicken und sagen können, dass ich das erreicht habe, was ich mir vorgestellt hatte, und mir nichts vorwerfen können", sagt Hack, dem im Sommer Angebote des FC Basel und von Celtic Glasgow vorgelegen haben sollen.

Im Sommer 2021 war der gebürtige Pforzheimer für angeblich mehr als zwei Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg nach Bielefeld gekommen.

Sollte Arminia im Winter sowohl Hack (Vertrag bis 2025) als auch Okugawa (Vertrag bis 2024) verkaufen, würde das zwar viel Geld in die Klubkasse spülen. Sportlich könnte der Verlust beider Leistungsträger allerdings gravierende negative Folgen nach sich ziehen.