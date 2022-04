Arminia-Profi Krüger: „Das kann mir keiner mehr nehmen“

Bielefeld

27 Spieltage hat Florian Krüger Anlauf genommen, am 28. hat es endlich geklappt mit dem ersten Tor für Arminia Bielefeld. Mit seinem Treffer zum 1:1-Endstand am Samstag gegen den VfB Stuttgart bewahrte der Sommer-Neuzugang vom Zweitligisten Erzgebirge Aue den DSC in der Fußball-Bundesliga vor der fünften Pleite in Folge.

Von Dirk Schuster