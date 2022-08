Arminia-Profi Oczipka: „Hansa war wichtige Station"

Besondere Emotionen kann die Aussicht auf das Zweitliga-Duell gegen den ehemaligen Klub Hansa Rostock (Samstag, 20.30 Uhr/Sky, Sport1) bei Arminia-Profi Bastian Oczipka nicht auslösen. „Dafür ist zu viel Zeit vergangen“, sagt der Bielefelder Abwehrspieler. Gleichwohl bezeichnet der 33-Jährige den FCH als „wichtige Station“ in seiner Laufbahn.

„Es war eine Riesenerfahrung, mal so weit weg zu sein von zu Hause“, sagt Oczipka. Als 19-Jähriger ließ sich der gebürtige Bergisch-Gladbacher von Bayer Leverkusen an Hansa verleihen. „Ich habe viel gelernt“, sagt er. Oczipka musste auf eigenen Füßen stehen. Er setzte sich sportlich durch, ergatterte einen Stammplatz und machte sich in Deutschland einen Namen.