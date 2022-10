Arminia-Profi Oliver Hüsing: „Aus der Scheiße zieht uns kein anderer raus“

So ganz genau schien Arminia Bielefelds Trainer Daniel Scherning selbst nicht zu wissen, was er mit diesem Spiel in Hannover anfangen sollte.

„Von der Leistung her war es ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte der Coach. „Gleichzeitig sind wir wieder enttäuscht. In unserer Situation geht es um Punkte. Wir müssen deutlich präsenter sein, und zwar in beiden Strafräumen.“ Weil der DSC in den entscheidenden Situationen vorne und hinten nicht konsequent genug war, ging die Partie am Samstagabend bei Hannover 96 mit 0:2 (0:1) verloren.