Arminia-Profi Robin Hack „fällt ein Stein vom Herzen"

Sieben Tore gegen den Liga-Frust: Zweitligist Arminia Bielefeld hat in der ersten DFB-Pokal-Runde am Sonntag in Koblenz gegen den Fünftligisten FV Engers Torhunger an den Tag gelegt. Die Stimmen zum 7:1 (2:0)-Sieg der Ostwestfalen :

Uli Forte (Trainer Arminia): „Man kann zufrieden sein. Es war wichtig, dass wir schnell in Führung gegangen sind. Wir hatten nach dem 3:0 einen kleinen Leistungsabfall, wahrscheinlich weil die Spieler gedacht haben, so, jetzt ist es gegessen. Aber im Pokal ist es eben nicht gegessen. Wir haben auf anderen Plätzen gesehen, was los sein kann. Ich hoffe nun, dass die Jungs die gute Stimmung mitnehmen und am Samstag in Rostock entsprechend auftreten werden. Spätestens dann werden wir sehen, ob sich dieser Sieg positiv auf unser Selbstbewusstsein auswirkt.“