Arminia-Stürmer Janni Serra: "Wir haben zu ängstlich gespielt"

Nach dem 1:2-Fehlstart von Arminia Bielefeld gegen den SV Sandhausen waren sich die DSC-Protagonisten einig: In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber ihren Spielplan überhaupt nicht umsetzen können. Erst nach dem Seitenwechsel wurde es besser - zumindest ein wenig.

Janni Serra, Angreifer Arminia Bielefeld: "Wir haben etwas zu ängstlich gespielt, uns zunächst etwas zu wenig bewegt. Das wurde in der zweiten Halbzeit besser, da waren wir präsenter. Sandhausen hat auch keinen tollen Fußball gespielt, aus wenig einfach sehr viel gemacht. Wir müssen vorne durchschlagskräftiger sein. Jetzt gilt es, am nächsten Samstag in Regensburg zu gewinnen."