Arminia soll an WM-Teilnehmer interessiert sein

Laut des Internetportals "voetbalnieuws.be" sei Kameruns Nationalspieler Souaibou Marou in den Fokus sowohl des DSC Arminia als auch des französischen Erstligisten Clermont Foot gerückt. Der Marktwert des Angreifers wird bei "transfermarkt.de" auf 400.000 Euro beziffert.

Marou (drei Länderspiele, ein Tor) spielt in seiner Heimat für Coton Sport FC de Garoua. Der 22-Jährige gehörte zwar dem Kader Kameruns bei der WM 2022 in Katar an. Zum Einsatz kam der Linksfuß in den Gruppenspielen gegen die Schweiz (0:1), Serbien (3:3) und Brasilien (1:0) aber nicht. Die Afrikaner schieden nach der Vorrunde aus.

Arminia verfügt in Janni Serra, Bryan Lasme und Fabian Klos über lediglich drei echte Stürmer. Der DSC belegt nach der Zweitliga-Hinrunde Tabellenplatz 16.