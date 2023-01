Arminia-Sportchef Arabi äußert sich zu Hack und Okugawa

Wann der Japaner, der sich im Testspiel vor einer Woche gegen den Drittligisten SC Verl (1:1) eine Oberschenkelzerrung zuzog, wieder ins Training einsteigen kann, ist noch ungewiss. „Es ist ein Prozess, bei dem man von Tag zu Tag schauen muss", sagte Scherning am Donnerstag in Benidorm. "Es ist deutlich besser geworden in den letzten Tagen, aber wir wollen keinerlei Risiko eingehen, weil wir ihn fit brauchen wenn es in gut zwei Wochen gegen den SV Sandhausen für uns wieder um Punkte geht“, betonte der Trainer.

Und auch Sport-Geschäftsführer Samir Arabi erklärte, man wolle "bei Masaya Vorsicht walten lassen und kein Risiko eingehen". Mit drei selbst erzielten Treffern und sechs Torvorbereitungen zählt der 25-Jährige zu den wichtigsten Stützen im Arminia-Team.

Arminia meidet das Risiko

Darum dürften den Namen des DSC-Profis auch andere Klubs auf dem Zettel haben. Allerdings wäre für Okugawa (Vertrag bis 2024) eine Ablöse fällig. Sein aktueller Marktwert wird beim Internetportal "transfermarkt.de" auf vier Millionen Euro beziffert.

Ausschließen, dass sich in puncto Zu- oder Abgänge schon während der insgesamt acht Tage an der Costa Blanca noch etwas tut, könne man nie, sagte Arabi. "Aber der Markt ist in beide Richtungen noch recht ruhig." Die Winter-Transferfrist endet am 31. Januar.

Auf die konkrete Nachfrage, ob für Okugawa oder auch Robin Hack (Vertrag bis 2025/acht Tore, zwei Torvorlagen in der Hinrunde) konkrete Anfragen vorliegen, entgegnete Arabi: "Fakt ist, dass nichts so konkret ist, dass wir uns damit beschäftigen müssten."