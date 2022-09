Arminia-Sportchef Arabi: „Es hat sich wirtschaftlich gelohnt“

Bielefeld

Am Donnerstag ist Mateo Klimowicz nach Bielefeld gereist, um seinen Vertrag zu unterschreiben. Am Freitag hat er das erste Mal mit den Arminen trainiert. Am Samstag führt ihn die Fahrt mit der neuen Mannschaft nach Darmstadt. Und am Sonntag wird er im Zweitligaspiel am Böllenfalltor (13.30 Uhr/Sky) direkt zum Aufgebot zählen.

Von Dirk Schuster