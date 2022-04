"Keine Folgeschäden bei Fabian Klos"

Arminia Bielefelds Stürmer Fabian Klos wird nach seiner schweren Kopfverletzung, die er sich am Samstag im Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart zugezogen hat, keine Folgeschäden davontragen. Das erklärte DSC-Sport-Geschäftsführer Samir Arabi am Donnerstag.

"Zunächst einmal ist es wichtig, dass die Genesung weiter voranschreiten kann. Wichtig ist auch, was die Ärzte gesagt haben, nämlich dass keine Folgeschäden bleiben was die Heilung des Körpers betrifft", erklärte Arabi während der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg.

"Alles andere ist schwer zu prognostizieren. Ich bin nicht der Fabi. Aber ich habe vor acht, neun Jahren die Verletzung bei ihm erlebt. Jetzt hat ihn letztendlich das gleiche Schicksal wieder ereilt. Das ist nichts, was spurlos an einem Menschen vorbeigeht. Insofern werden wir ihm die Unterstützung geben, die er braucht. Aber ich glaube, er braucht jetzt auch erstmal die nötige Ruhe und Zeit für sich, um das Ganze zu verarbeiten", sagte Arabi.

Einsatz vor Saisonende gilt als ausgeschlossen

Am 4. Oktober 2013 war Klos im Zweitliga-Heimspiel der Arminia mit Mohamadou Idrissou vom 1. FC Kaiserslautern mit den Köpfen zusammengestoßen. Damals zog sich der DSC-Profi eine Fraktur des Gesichtsschädels mit Beteiligung der Stirn- und Augenhöhle sowie eine Gehirnerschütterung zu, was genau wie dieses Mal eine Operation nach sich zog.

Dass DSC-Legende Klos, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und den der 34-Jährige nach eigener Auskunft nicht verlängern wird, noch einmal für Arminia spielen wird, gilt nach der erneuten Kopfverletzung als ausgeschlossen. Der Operation, die am Montag erfolgreich durchgeführt wurde, schließt sich eine mehrmonatige Pause an. Am 14. Mai bestreitet der DSC gegen RB Leipzig sein letztes Saisonspiel.

Kramers kurzer Kontakt zu Klos

Klos konnte am Mittwoch das Krankenhaus verlassen. DSC-Trainer Frank Kramer sagte am Donnerstag: "Ich hatte nach der Operation einmal kurzen Kontakt zu Fabi. Er hat dann auch zurückgeschrieben und der Mannschaft seine allerbesten Grüße übermittelt."