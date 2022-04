Arabi: „Setzen den Weg konsequent fort“

Der Sportchef betrachtet die Arminia der Zukunft in erster Linie als Ausbildungsverein

Bielefeld

Ungeachtet des drohenden Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga will Arminia Bielefeld auch in Zukunft in erster Linie ein Ausbildungsverein sein. Das hat DSC-Sport-Geschäftsführer Samir Arabi verdeutlicht. „Wir werden den eingeschlagenen Weg sicherlich konsequent weitergehen“, betonte der 43-Jährige im Zuge des jüngsten Trainerwechsels von Frank Kramer zu Interimscoach Marco Kostmann.

Von Dirk Schuster