Arminia-Sportchef Samir Arabi über Zu- und Abgänge

Blauer Himmel über Benidorm: Mit Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad Celsius sind die Zweitliga-Fußballprofis von Arminia Bielefeld am Donnerstagmittag an der Costa Blanca empfangen worden. Während der ersten Trainingseinheit am Nachmittag hat sich DSC-Sport-Geschäftsführer Samir Arabi im Video-Interview ausführlich geäußert - auch zum Thema Zu- und Abgänge.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Dass während der insgesamt acht Tage an der spanischen Ostküste noch ein weiterer neuer Spieler zum Kader stoßen wird, könne laut Arabi nicht ausgeschlossen werden. Das gelte auch für einen möglichen weiteren Abgang. "Fakt ist aber, dass der Markt in beide Richtungen noch recht ruhig ist", sagte der 43-Jährige, der in diesem Zusammenhang auch über die beiden Offensivkräfte Masaya Okugawa und Robin Hack spricht.

Bisher hat der DSC in Christopher Schepp (Blau-Weiß Lohne) erst einen Spieler in diesem Winter neu verpflichtet und in Mateo Klimowicz (Atlético de San Luis) erst einen Profi abgegeben.

Die Ostwestfalen teilen sich das Vier-Sterne-Hotel Melia Villaitana, in dem sie nun bereits zum wiederholten Mal anlässlich eines Winter-Trainingslagers residieren, mit dem amtierenden tschechischen Meister Viktoria Pilsen.

Trainingslager des DSC Arminia in Benidorm - Tag 1 - Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke

Nach der 0:4-Testspielniederlage am Mittwoch beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach (Arabi: "Das Spiel müssen wir aufarbeiten") treffen die Arminen am Samstag in Oliva Nova auf ihren Ligakontrahenten Holstein Kiel. Vier Tage später geht es ebenfalls noch in Spanien gegen den polnischen Erstligisten Piast Gliwice, ehe es am Donnerstag, 19. Januar, dann zurück in die Heimat geht.