Arminia-Sportchef Samir Arabi: "Worten müssen Taten folgen"

Zum ersten Mal seit der 0:3-Niederlage am Sonntag gegen Jahn Regensburg meldet sich Arminia Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi zu Wort. Der 43-Jährige spricht über den Fehlstart des Fußball-Zweitligisten und sagt, was er jetzt von der Mannschaft sehen will.

Was an der Bielefelder Friedrich-Hagemann-Straße wohl los gewesen wäre, wenn der DSC Arminia mit zwei Siegen in die neue Fußball-Zweitligasaison gestartet wäre? Denn obwohl die Ostwestfalen mit zwei Niederlagen in die Spielzeit stolperten, strömten die Fans am Mittwochnachmittag in Scharen zum öffentlichen Training des Erstligaabsteigers.