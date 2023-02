Arminia startet in Schernings Rückrunde

Arminia Bielefeld gegen den 1. FC Heidenheim – dieses Duell gab es in der Schüco-Arena zuletzt am 28. Juni 2020. Der DSC gewann mit 3:0. Arminia stand bereits als Aufsteiger in die Bundesliga fest. Heidenheim blieb trotz der Niederlage Tabellendritter, verpasste den Aufstieg in der Relegation gegen Werder Bremen.

Zwei Jahre und acht Monate später spielt der FCH erneut in der Zweitliga-Spitzengruppe mit. In Bielefeld hat sich dagegen einiges getan. Der damalige Erstliga-Aufsteiger kämpft jetzt gegen den drohenden Abstieg in Liga drei. Daher hat das Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) einen hohen Stellenwert – zumal die Arminen die ersten beiden Auftritte dieses Jahres vor eigenem Publikum gegen Sandhausen (1:2) und Rostock (0:1) vermasselten. „Die kommenden und die Heimspiele allgemein werden ein Schlüssel sein, um die Klasse zu halten“, sagte Daniel Scherning auf der Pressekonferenz am Freitag. Drei der nächsten vier Partien trägt der DSC daheim aus.