Arminia-Stürmer Klos erfolgreich am Kopf operiert

Arminia Bielefelds Stürmer Fabian Klos ist erfolgreich operiert worden. Der 34-Jährige und sein Mitspieler Alessandro Schöpf waren am Samstag im Fußball-Bundesligaspiel des DSC gegen den VfB Stuttgart (1:1) in einem Luftduell heftig mit den Köpfen zusammengestoßen. Klos kam ins Krankenhaus.

Fabian Klos (links) liegt nach einem Zusammenstoß mit Alessadro Schöpf am Boden. Der Arminia-Stürmer hat sich zum zweiten Mal in seiner Karriere eine schwere Gesichtsverletzung zugezogen.

Am Sonntag informierte Arminia zunächst lediglich darüber, dass Klos „auf unbestimmte“ Zeit ausfallen werde. Eine genaue Diagnose gab der Verein nicht bekannt und belässt es zumindest vorläufig auch dabei. Am Dienstag teilte der Klub nun mit: "Im Namen von Fabian Klos möchte der DSC Arminia Bielefeld informieren, dass der Stürmer am Montag erfolgreich operiert worden ist. Die Operation beim Arminia-Angreifer verlief ohne Komplikationen. Er befindet sich bei vollem Bewusstsein. Fabian Klos bedankt sich herzlich für alle Genesungswünsche, die ihn und seine Familie in den letzten Tagen erreicht haben."