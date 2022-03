Arminia-Stürmer Serra: Mit „Karo einfach“ die Krise beenden

Vom vermeintlichen Fehleinkauf zum großen Hoffnungsträger: Mit der Rückkehr seines genesenen Stürmers Janni Serra soll für den Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld im Kellerkrimi gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr, Schüco-Arena) die Torflaute endlich ein Ende finden.

Wie der genesene Angreifer dem DSC zum Sieg gegen Stuttgart verhelfen will

Janni Serra steht nach einer Zwangspause vor der Rückkehr in Arminias Anfangsformation.

Vier Mal in Folge blieben die Bielefelder zuletzt ohne eigenen Treffer. Die jüngsten drei dieser vier Partien verpasste Serra krankheits- und verletzungsbedingt komplett, in der viertletzten wurde er bereits in der Pause ausgewechselt. Zufall? Wohl eher nicht. Zwar hat sich der Sommer-Neuzugang von Holstein Kiel bisher nicht gerade als Tormaschine hervorgetan (zwei Saisontreffer, eine Torvorlage). Serra verfügt dennoch über Qualitäten, die der Mannschaft helfen und die man auf den ersten Blick womöglich übersehen könnte.