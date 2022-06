Arminia testet in Steinhagen und Espelkamp

Arminia Bielefeld wird das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die Zweitligasaison beim Fußball-Landesligisten SpVg. Steinhagen bestreiten. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Im August 2020 spielte Arminia mit Fabian Klos zuletzt bei Preußen Espelkamp. Am 21. Juni kommt der DSC erneut zu den Preußen.

Am Freitag, 17. Juni, tritt der DSC bei der SpVg. an. Anpfiff der Partie im Steinhagener Cronsbachstadion wird um 18.30 Uhr sein. Am Dienstag, 21. Juni, spielen die Arminen im Sportpark Mittwald beim Westfalenligisten FC Preußen Espelkamp (18 Uhr).