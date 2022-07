Rzatkowski trifft beim Comeback, Klos auch

Erfolgserlebnis zum Abschluss: Am vorletzten Tag des Trainingslagers hat Arminia Bielefeld sein Testspiel gegen den griechischen Meister Olympiakos Piräus 3:1 (2:1) gewonnen.

Dabei bekam auch Gastspieler Marc Rzatkowski eine Chance, sich von Beginn an zu präsentieren – und nutzte sie. In Minute 23 wurde der Linksfuß von Fabian Klos bedient und traf per Volleyabnahme zum 2:0. Rzatkowski und Klos, die Kombination hatte es zuletzt 2011/12 bei Arminia gegeben. „Marc hat seine Sache gut gemacht“, lobte DSC-Trainer Uli Forte.