Arminia-Torwart Fraisl: „Augen schließen, umdrehen, jubeln“

Darmstadt/Bielefeld

Es ist noch gar nicht so lange her, da hätten die Arminen nach einem 0:1-Rückstand kollektiv die Köpfe hängen lassen. Bei ihrem 1:1 am Sonntag im Zweitligaspiel in Darmstadt haben sie es nun aber schon zum zweiten Mal in Folge geschafft, eine Niederlage noch abzuwenden. Und das auswärts und in Unterzahl.

Von Dirk Schuster