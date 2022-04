Arminia-Coach Kostmann: "Großer Kampf ist auch das Mindeste"

Hinten zu anfällig, vorne zu harmlos: Arminia Bielefeld hat sich bei der 1:3 (1:2)-Niederlage am Samstag beim 1. FC Köln zwar verbessert gezeigt. Aber um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga doch noch schaffen zu können, muss in den letzten drei Partien noch mehr kommen. Die Stimmen zum Spiel:

Marco Kostmann (Trainer Arminia): "Wir hatten kurz vor Schluss durch Burak Ince die Chance zum 2:2, was aus meiner Sicht auch verdient gewesen wäre, nach dem, was wir auf die Platte gebracht haben. Aber großer Kampf ist auch das Mindeste, was wir aufbringen müssen, um in dieser Liga zu bleiben - auch kommenden Samstag gegen Hertha."