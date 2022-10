Scherning vor dem Kellerduell: "Extrem wichtige Partie"

Absteiger Fürth und Bielefeld stehen auch in der 2. Liga wieder ganz unten in der Tabelle

Sechs Tage nach dem befreienden 2:0-Erfolg über den FC St. Pauli gastieren die Ostwestfalen am Freitagabend (18.30 Uhr) zum Kellerduell bei der SpVgg Greuther Fürth.

„Wir haben gesehen: Wenn wir eine Leistung wie gegen St. Pauli über 90 Minuten auf den Platz bringen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man Punkte sammelt“, sagte Kapitän Fabian Klos, mahnte aber gleichzeitig: „Gehen wir nur ein oder zwei Prozentpunkte runter, wird es schon wieder eng.“ Die Leistung von Samstag müsse „der Maßstab sein bis zur Winterpause“.

Zwölf Zähler werden bis dahin noch vergeben, drei davon in Fürth. Und alle drei sollen auf das weiterhin mager gefüllte Konto der Arminen (elf Zähler). Doch das ist leichter gesagt als getan, wie die Ostwestfalen bereits leidvoll feststellen mussten. Ihrem 4:1 gegen Braunschweig (erster Saisonsieg am 6. Spieltag) folgte ein schmeichelhaftes 1:1 in Darmstadt, dem 4:2 gegen Kiel (zweiter Saisonsieg am 9. Spieltag) gar eine krachende 1:4-Pleite in Düsseldorf.

„ Es gibt keinen Grund, sich auch nur ansatzweise zurückzulehnen oder nachzulassen. “ Daniel Scherning

„Wir haben gegen St. Pauli eine Reaktion auf das Pokalspiel in Stuttgart (0:6) gezeigt. Durch den Sieg fühlt sich vieles gut an. Aber wir müssen das bestätigen“, forderte Daniel Scherning am Mittwoch bei der Pressekonferenz. Arminias Trainer betonte: „Es gibt keinen Grund, sich auch nur ansatzweise zurückzulehnen oder nachzulassen. Denn wir haben eine extrem wichtige Partie vor der Brust.“

Das kann man wohl sagen. Greuther Fürth ist Letzter, Arminia Vorletzter. Dass ausgerechnet die beiden Bundesligaabsteiger das Tabellenende zieren, hätte vor der Saison kaum jemand für möglich gehalten. Zumal in der Kaderwert-Tabelle die Franken und die Ostwestfalen an Position drei beziehungsweise zwei geführt werden – direkt hinter Liga-Krösus Hamburger SV. „Dass beide Erstligaabsteiger unten stehen, mag Zufall sein. Aber es zeigt, dass es eine Riesenaufgabe für die Klubs ist, die von oben kommen, sich in der 2. Liga zurechtzufinden“, sagte Scherning.

Neuer Fürth-Coach Zorniger fordert Aggressivität

Dass die Fürther nach ihrer jüngsten 1:3-Niederlage in Heidenheim den Trainer wechselten, mache die Aufgabe für Arminia „schwierig“, erklärte Scherning. Er erwartet die Fürther unter ihrem neuen Coach Alexander Zorniger „sehr aggressiv und gradlinig“. Zorniger selbst sagte: „Wer meinen Weg verfolgt hat, der weiß, dass ein bisschen was los ist auf dem Platz. Wir brauchen ein hohes Maß an Grundaggressivität, wir brauchen eine gewisse Schwarmintelligenz, dass jeder weiß, was der andere macht. Das wird vielleicht ein bisschen Zeit dauern, aber aggressiv sein, das kann jeder.“

Der 55-Jährige ist Nachfolger des beurlaubten Schweizers Marc Schneider und unterschrieb in Fürth einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Zuletzt betreute Zorniger, der auch schon RB Leipzig und den VfB Stuttgart trainierte, in Zypern Apollon Limassol und wurde dort Meister.

Die Arminen sind gewarnt und willens, am Ronhof dagegenzuhalten. Abwehrchef Oliver Hüsing: „Wir dürfen jetzt keinen Millimeter weniger kämpfen und laufen. Wir haben gesehen, dass wir nur erfolgreich sein können, wenn wir alle zusammen kämpfen.“