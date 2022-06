Arminia-Trainer Forte: „Currywurst oder Kalbskronenbraten“

Nein, sagt Uli Forte, viel mehr als sein Hotel und das Trainingszentrum an der Friedrich-Hagemann-Straße habe er von Bielefeld bisher noch nicht kennengelernt. Von dieser einen, überschaubar spektakulären Ausnahme einmal abgesehen.

Bevor der DSC-Coach seinen Einstand gibt, will er erst Leistung sehen

In einem Supermarkt unweit des Trainingsplatzes habe er kürzlich Eis für das gesamte Trainer- und Funktionsteam der Arminia gekauft. Sein Einstand in der Mannschaft hingegen müsse noch warten. „Erst müssen wir etwas leisten“, fordert Forte. Dabei lächelt der 48-Jährige. Doch er meint das genau so, wie er es sagt.